В Ярославле прекратилось движение сезонных ночных автобусов

С 15 марта в Ярославле прекратили работу ночные автобусные маршруты, пишет 76.ru. Их запускали на время работы городских катков.

Сезонный проект стартовал 26 декабря и завершился вместе с закрытием ледовых площадок. Всего за это время ночным транспортом воспользовались 3800 пассажиров.

Ночные автобусы курсировали по специальным маршрутам с буквой «Н». Среди них были № 4Н «Богоявленская площадь — Поселок Прибрежный», № 6Н «Богоявленская площадь — улица Романовская», № 8Н «Богоявленская площадь — 15 МКР» и другие. Перевозками занималась компания «Стартранс», зарегистрированная в 2015 году в Московской области.

