В Томске раскрыли размер штрафов, которые заработали местные перевозчики

Сумма штрафов, наложенных на перевозчиков за нарушение контрактных обязательств в Томске, превысила 5 млн рублей, сообщило издание ngs70.ru со ссылкой на мэра города Дмирия Махиню.

Новая транспортная схема начала действовать в городе с 1 ноября 2025 года и с первых же дней вызвала поток жалоб от горожан. Недовольство продолжает поступать до сих пор, особенно в социальных сетях мэрии и личных аккаунтах главы города.

Несмотря на критику, штрафные санкции, по словам Махини, повлияли на качество перевозок. К началу марта большинство маршрутов выполнялись более чем на 98% от плана, отметил он. В некоторых местах количество вышедших на линию автобусов даже превышало показатели, заложенные в контрактах.

Отдельно глава городской администрации упомянул о планах повысить заработную плату линейным контролерам. Однако конкретных цифр и сроков повышения мэр не привел.

