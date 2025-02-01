В Ярославле при задержании преступника погиб молодой капитан полиции

В Ярославле в ходе операции по задержанию преступника, вооружённого огнестрельным оружием, погиб 34-летний командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ярославской области.

В правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошёл в пятницу, 31 января, вечером. В полицию Дзержинского района поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Труфанова находится человек с психическими нарушениями, который угрожает окружающим ножом. На место происшествия был направлен экипаж ППС.

«Прибыв по указанному адресу, правоохранителями было установлено, что нарушитель находится в своей квартире и не открывает дверь. Также с целью оказания помощи коллегам на место происшествия прибыл командир ОБ ППСП УМВД России по Ярославской области капитан полиции Анатолий Тутынин.При попытке полицейских войти в квартиру и задержать правонарушителя, последний произвел три выстрела через дверь», — рассказали в пресс-службе.

Капитан полиции Тутынин был ранен в результате перестрелки. Его напарник открыл ответный огонь и застрелил преступника. Раненого полицейского срочно доставили в больницу, где он скончался от полученных ран.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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