В Ярославле учебным автомобилям запретили выезд на Московский проспект

В Ярославле вступил в силу запрет на учебную езду по одной из главных городских магистралей, пишет портал 76.ru. Соответствующий приказ департамента городского хозяйства был подписан 26 января.

Согласно документу, из утвержденных маршрутов для обучения начинающих водителей исключен участок Московского проспекта, расположенный между Богоявленской площадью и улицей Калинина. Теперь учебные автомобили не имеют права выезжать на этот оживленный отрезок дороги.

Это решение стало расширением ранее введенных ограничений. Еще 29 декабря 2025 года на этом участке был запрещен прием практических экзаменов на право управления транспортным средством. Теперь под запрет попала и сама учебная езда, что фактически полностью закрывает центральную часть проспекта для машин автошкол.

