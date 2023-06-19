В Ярославской области обнаружили тело младшего брата музыканта Дмитрия Свиргунова
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После трех месяцев поисков в Ярославской области обнаружили тело Романа Свиргунова, младшего брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает Mash.
25-летний Роман оставался последним, кто числился без вести пропавшим из провалившихся под лед. Прохожие обнаружили его тело в камышах на малой глубине, где водолазы и не искали.
20 марта Дмитрий, Роман, музыкант Аристарх Ухтомский и актер Георгий Киселев провалились под лед на Волге, по привычке переходя реку в районе села Дивеево-Городище Ярославской области.
Дмитрий Свиргунов и Ухтомский умерли от переохлаждения. Спасатели пытались вернуть к жизни Киселева. Им даже удалось запустить сердцебиение, но молодой человек не выжил.