В Ярославской области рассказали о результатах введения штрафов за плевки

До этого правонарушители получали лишь предупреждения, либо же с ними проводили разъяснительные работы.

Кто-то из местных решит, что это – плевок в спину тем, кто не знал о нововведениях. Но, как говорится, «незнание не освобождает от ответственности». Это же относится и к жителям Ярославской области. Об административных нарушениях за плевание в общественных местах рассказали в RT.

«Было выявлено 52 правонарушения. За прошедший период с 7 сентября 2023 года возбуждено семь дел об административных правонарушениях за плевание в общественных местах», – отметили в управлении массовых коммуникаций правительства региона.

Напомним, что нескольким ранее сообщалось о том, что с седьмого числа первого осеннего месяца жители области начнут получать штрафы за плевки в общественных местах. А чтобы нарушителей было легче обнаружить, планируется использование программ, распознающих лица. Ожидается, что подобные меры помогут сократить количество правонарушений.