В Ярославской области у собственника изъяли заросшую борщевиком землю

Суд в Некрасовском округе Ярославской области принял беспрецедентную меру в борьбе с распространением борщевика Сосновского, обязав изъять земельный участок площадью 170 гектаров у нерадивого собственника. Информацию об этом опубликовало региональное правительство.

Согласно официальному сообщению, владелец обширной территории в течение нескольких лет систематически игнорировал требования закона и предписания надзорных органов. Он не предпринимал никаких действий по уничтожению опасного и быстро разрастающегося сорняка, несмотря на ранее вынесенные административные штрафы.

Как уточнили в областном правительстве, изъятие земли — крайняя мера, которая применяется только к злостным нарушителям, допустившим экологическое запустение своих участков. После вступления решения суда в силу земля будет выставлена на публичные торги для передачи ответственному собственнику.

В 2025 году в Ярославской области уже проведена масштабная проверка: обследовано более 5 тыс. участков, по 1,4 тыс. из них выявлены нарушения, а сумма наложенных штрафов превысила 60 млн руб. Дело в Некрасовском округе стало самым крупным и показательным в практике применения такой строгой санкции.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Подмосковье обработку от борщевика проведут на 23,4 тыс. га земли.