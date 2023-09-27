В ЮАР слоны совершили налет на сломавшуюся фуру с апельсинами

Сообщается, что большегруз перевозил апельсины с фермы на рынок, когда у фуры пробилось колесо. В момент бортирования внезапно появилось стадо слонов, которое бесцеремонно начали хватать цитрусы хоботами прямо из кузова.

Перепуганным водителю грузовика и его помощнику нечего было противопоставить огромным животным. Они молча наблюдали, пока слоны не наедаться и не уйдут восвояси. После чего поменяли колесо и повезли дальше значительно похудевший в весе товар.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить использование животных в цирках.