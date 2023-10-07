В Югре арестовали несовершеннолетнего водителя, который насмерть сбил двух человек

Как пишет ТАСС , обвиняемого в содеянном заключили под стражу. А пока что продолжается работа следователей по выяснению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Также ведется сбор доказательств причастности и вины задержанного.

Стало известно, что в Ханты-мансийском автономном округе был арестован несовершеннолетний водитель. Он сбил на автомобиле семью, состоящую из трех человек. Двое из них погибли, как говорится в сообщении от следственного управления СК РФ по региону.

Само ДТП случилось в Лямине. Это российская деревня, расположенная в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Сотрудники полиции предоставили информацию о том, что семнадцатилетний иностранец без водительских прав не справился с управлением сидя за рулем автомобиля LADA Vesta. В итоге машина съехала на тротуар, где водитель наехал на семью из трех человек, а после чего и вовсе скрылся с места ДТП. Пострадал один мужчина, а его жена и ребенок погибли.