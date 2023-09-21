В Югре бывшего сотрудника полиции приговорили к 6,5 годам колонии

Согласно данным следствия, сотрудник правоохранительных органов еще зимой 2020 года в течение двух месяцев (с января по февраль) вел незаконную деятельность. Как выяснилось, он использовал наручники, а также применял физическую силу по отношению к задержанным за совершение административных правонарушений.

При этом не требовалось применения ни приемов борьбы, ни наручников. Граждане не представляли никакой опасности для жизни сотрудника, а также не оказывали сопротивления со своей стороны.

В итоге, экс-полицейский был приговорен судом к шести с половиной годам лишения свободы. Для отбывания срока его отправят в исправительную колонию общего режима.