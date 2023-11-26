В Югре каждый третий ребенок-сирота воспитывается в семье

Стало известно, что Югра заняла лидирующую позицию в рейтинге регионов России по числу пристроенных в семьи сирот. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Светлана Круглова является замдиректора департамента соцразвития Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В прямом эфире с Депсоцразвития Югры она сделала новое заявление.

По словам замдиректора ведомства, прямо сейчас в округе осуществляет свою работу лишь один центр содействия семейному воспитанию. И в нем на данный момент находятся всего десять сирот.

Также Круглова уточнила, что «99,9 % детей на сегодня в Югре воспитываются в семьях». Как оказалось, «это лучший показатель в стране».

Напомним, до этого мы уже писали о том, что почти 2000 детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье за два года.