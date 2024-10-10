В Югре назвали самые востребованные выплаты для участников СВО и их семей

Заместитель директора департамента социального развития Югры Ирина Молданова рассказала, за какими мерами поддержки чаще всего обращаются участники спецоперации и их близкие в регионе. Об этом пишет ugra-news.ru .

Как оказалось, чаще всего бойцы СВО обращаются за «отпускными», а их семьи — за компенсацией услуг ЖКХ. Не менее популярной помощью стали детские выплаты. Речь про средства, выделяемые для поступления в вузы.

Часто родители просят и о нематериальной помощи. Для детей участников СВО предусмотрено бесплатное горячее питание в образовательных учреждениях.

Напомнили, что в Югре увеличили единовременную выплату для контрактников. Им выделяют по 2 750 000 рублей. Ежемесячно бойцы, заключившие контракт, получают по 210 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области продолжает работать Центр отбора на военную службу по контракту.