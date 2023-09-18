В Югре погиб водитель слетевшего в кювет автомобиля

В социальных сетях уже появились снимки с места происшествия. Об инциденте пишет ugra-news.ru .

Стало известно, что прошедшие выходные для Ханты-Мансийского автономного округа прошли неспокойно. Как выяснилось, в воскресенье, семнадцатого сентября, было зарегистрировано одно ДТП со смертельным исходом. Жертвой аварии стал житель города Белоярский.

Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального управления Госавтоинспекции, инцидент произошел примерно в четыре часа дня.

Водитель Toyota превысил скорость, а потом его автомобиль слетел в кювет. Тридцатипятилетний мужчина не справился с управлением. Он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался еще до прибытия медиков.

Подобные случаи напоминают о том, что несоблюдение правил ПДД может стоить жизни.