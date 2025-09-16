В Уфе детсадовец сломал руку, мать подала заявление в полицию

В Уфе мать, явившись в детский сад №74 за своим двухлетним ребенком, обнаружила у него сломанную руку, о чем стало известно телеграм-каналу Mash Batash.

Согласно информации источника, женщина рассказала, что малыш не переставал плакать. Представители детского сада не предоставили матери каких-либо объяснений по поводу случившегося.

Уже дома родительница заметила припухлость на руке у ребенка. В медицинском учреждении диагностировали перелом плечевой кости.

После произошедшего жительница Уфы обратилась с заявлением в правоохранительные органы и приняла решение перевести сына в другое дошкольное учреждение.

