В Югре водитель автобуса высадил пассажиров в сотне километров от города и отказался возвращать деньги за билеты

В Ханты-Мансийском автономном округе водитель микроавтобуса высадил 13 пассажиров посреди трассы и отказался вернуть им деньги за проезд, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Микроавтобус выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Югорск. Примерно в ста километрах от Югорска произошла поломка.

Пассажиры, среди которых были и дети, добирались до города на попутках.

СК и региональная прокуратура проводят проверки по поводу ненадлежащего исполнения требований законодательства о безопасной перевозке пассажиров.