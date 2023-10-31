В Югре водитель автобуса высадил пассажиров в сотне километров от города и отказался возвращать деньги за билеты
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В Ханты-Мансийском автономном округе водитель микроавтобуса высадил 13 пассажиров посреди трассы и отказался вернуть им деньги за проезд, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Микроавтобус выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Югорск. Примерно в ста километрах от Югорска произошла поломка.
Пассажиры, среди которых были и дети, добирались до города на попутках.
СК и региональная прокуратура проводят проверки по поводу ненадлежащего исполнения требований законодательства о безопасной перевозке пассажиров.