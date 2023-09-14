В ЮНЕСКО отказались вносить «Вулканы Камчатки» в объекты, находящиеся под угрозой
Фото: [©Дмитрий Астахов/РИА Новости]
Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», большая часть членов комитета всемирного наследия решили, что включение вулканов в список преждевременно.
Виктория Абрамченко, являясь вице-премьером Российской Федерации, выложила на своей странице в социальных сетях новую запись. Там она рассказала о решении, которое принял комитет народного наследия организации.
Согласно ему, в ЮНЕСКО не согласились признавать «Вулканы Камчатки» объектом всемирного наследия, который находится в данный момент под угрозой. Хотя ранее организация уже обращала свое внимание на ситуацию с ними. Все из-за планов по строительству там туристического комплекса.
Тем не менее, России удалось продемонстрировать мировому сообществу приоритетность мероприятий, направленных на охрану природы.