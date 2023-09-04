В Юрге бывший главбух детсада похитил более 1 млн рублей

Как сообщает издание «Vse42.ru» , бывший главный бухгалтер детского сада в городе Юрга, что находится в Кузбассе, похитил больше одного миллиона рублей из бюджета муниципального учреждения.

Женщина обвинена по факту внесения ложных данных о себе в реестры, что позволяло ей получать незаслуженные премии. В УФСБ по Кузбассу выявили эту преступную деятельность с ее стороны.

Всего сотруднице детсада предъявлены обвинения в совершении пяти эпизодов преступления. Как выяснилось, эти незаконные действия она совершала еще с 2020 года. Благодаря этому 41-летней мошеннице удалось похитить сумму, превышающую один миллион рублей.

Дополнительно стоит отметить, что обвиняемая сотрудничала со следствием. Она возместила похищенные денежные средства. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.