В Южно-Китайском море потерпели крушение вертолет и истребитель ВС США

Два американских военных борта — вертолет и истребитель — разбились в Южно-Китайском море. Об этом сообщил Тихоокеанский флот США на своей странице в соцсети X, доступ к которой в России ограничен.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 октября. Экипажи вертолета и истребителя, которые потерпели крушение, успешно воспользовались катапультированием. Все участники инцидента находятся в безопасности и их состояние стабильно, как указано в тексте.

«26 октября ориентировочно в 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz. После этого инцидента, в 15:15, истребитель F/A-18F Super Hornet также потерпел крушение», — говорится в сообщении.

Тихоокеанский флот США также сообщил, что уже активно ведется расследование произошедшего инцидента.