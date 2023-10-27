В Южнопортовом районе Москвы на скользкой дороге столкнулись с десяток автомобилей, есть пострадавшие

ДТП с участием порядка десяти автомобилей произошло в Южнопортовом районе столицы на Третьем транспортном кольце (ТТК), проинформировали в московском Дептрансе.

Ранее о произошедшем передавал Mash. Сообщалось о двух пострадавших, среди которых прибывший на место аварии спасатель.

«На внутренней стороне ТТК (в районе дома 7с3 по 2-й улице Машиностроения) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Велозаводской улицы незначительно затруднено», - уточнили в Дептрансе.

В настоящее время экстренные службы пытаются восстановить движение в районе аварии. Информация о более точном числе пострадавших уточняется.