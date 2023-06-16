В кафе Серпухова на завтрак предлагают брускетту с лососем

Городской округ Серпухов активно включился в реализацию проекта «Завтрак в Подмосковье». Каждое заведение общепита старается удивить разнообразным и оригинальным меню.

Представители серпуховской администрации во главе с первым замом главы Олегом Киселевым совершили объезд некоторых «вкусных» точек и остались довольны итогами проверки. Утреннее меню — на любой вкус. Причем во всех заведениях повара и кулинары стараются удивить какой-нибудь «изюминкой». В ресторане «Фабрикант», например, можно отведать брускетту не только с помидором или сыром, но и с лососем и креветкой. А ресторан «Этери» делает акцент на кавказский колорит, здесь посетители уже по достоинству оценили омлет со специями и сулугуни.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Серпухов ]

Всего в проекте принимают участие 14 кафе и ресторанов Серпухова. Их отличают по специальной наклейке на входе. Для удобства туристов заведения наносятся на интерактивные карты, наряду с историческими достопримечательностями.

Проект, напомним, действует все лето, его разработчиками являются подмосковные министерства — сельского хозяйства и продовольствия, культуры и туризма.