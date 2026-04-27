В Калининграде открыли экомаршрут «Зеленое сердце города» на 9 километров

В Калининграде 27 апреля 2026 года официально запускают новый туристический маршрут протяженностью девять километров. Как сообщила на оперативном совещании регионального правительства министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова, продукт под названием «Зеленое сердце города» объединяет порядка 150 точек притяжения и исторических справок. Особенностью маршрута станет прохождение через особо охраняемые природные территории, созданные для сохранения ценных видов растений, передает «Русский Запад ».

В ходе того же доклада глава ведомства анонсировала введение строгого охранного режима для Филинской бухты. Новый региональный закон призван защитить уникальный береговой уступ горы Вахтенной, расположенной примерно в полутора километрах к западу от поселка Приморье Светлогорского городского округа на побережье Балтийского моря. Именно на этом участке в последние годы развернулось масштабное строительство круглогодичного детского лагеря, ради которого вырубили сотни берез и деревьев других пород, а из Светлогорска протянули километры коммунальных труб. Ситуация усугубилась в конце 2025 года, когда в акватории бухты были обнаружены сточные воды неизвестного происхождения, после чего к проверке подключилась калининградская межрайонная природоохранная прокуратура.