В Калининграде спасли от смерти воспитательницу детсада, что провела четыре дня без еды и воды

В Калининграде полицейский с помощью волонтеров спасла женщину, которая провела в своей квартире четыре дня без еды и воды из-за вывиха бедра, проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Калининградской области.

Накануне в дежурную часть одного из районов Калининграда поступило сообщение, что в одном из детских садов города пропала воспитательница, близкие которой не могут выйти с ней на связь несколько последних дней.

Прибывшая вместе с волонтерами домой вечером к пропавшей женщине сотрудник полиции увидела свет в окне. При этом, дверь была на замке.

«После нескольких безуспешных попыток дозвониться сотрудница полиции с помощью приставной лестницы заглянула через балкон второго этажа в квартиру и обнаружила, что женщина неподвижно лежит на полу», — говорится в сообщении.

Первичный осмотр врачей показал, что у женщины присутствует сильный вывих бедра. Она провела четыре дня без еды и воды и практически без движения из-за сильных болей. В настоящее время пострадавшей занимаются медики. Ее здоровье вне опасности.

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