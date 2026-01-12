В Калуге местным жителям из-за сугробов пришлось везти гроб на санях

В Калуге местным жителям пришлось везти гроб с покойником на санях из-за отсутствия расчищенной от снега дороги, передает издание «Подъем». Другим способом добраться до кладбища было невозможно.

В администрации города объяснили, что дорога, ведущая к захоронениям, не является муниципальной собственностью, и работы по ее содержанию проводятся по договоренности.

При этом чиновники отметили, что проход по этой дороге для пешеходов расчищен, а официальных жалоб от жителей на состояние подъезда не поступало.

Также в администрации сообщили, что подъезд к кладбищу находится «в проезжем состоянии» с учетом сложной ситуации с осадками. Несмотря на это, к моменту публикации этого материала информации о расчистке дороги не появлялось.

