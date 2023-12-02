В Калуге суд отправил в СИЗО до 30 января двух похитителей 8-летней Златы

40-летний Аркадий Новиков и его подельник Дмитрий будут находится под стражей на время следствия по делу о похищении восьмилетней девочки в Козельске, Калужской области. Суд отправил его в СИЗО до 30 января. Суд над его подельниками: женой, сыном и бывшим мужем супруги, — продолжается.

По версии следствия, в похищении ребенка виновна семья Новиковых из деревни Касьяново под Калугой. 30 ноября 37-летняя Ирина Новикова со своим супругом Аркадием и бывшим мужем Дмитриев вывезли девочку в неизвестном направлении на машине, став требовать с ее матери сумму в размере ₽1,5 млн в криптовалюте.

Узнав, что мать не собирается им платить, обратилась в полицию и начат розыск девочки, злоумышленники высадили ребенка на трассе в Тульской области. Злате пришлось идти до ближайшего дома несколько километров.

Через некоторое время полицейские вернули ребенка домой матери, а позже были задержаны подозреваевые в совершении похищения девочки.