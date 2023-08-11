В Калужской области сняли режим, который ограничивал авиаперелеты

Напомним, что ранее представлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим, было принято решение о закрытии воздушного пространства над городом Калуга. Данный режим ограничивал авиаперелеты гражданских воздушных суден в Калужской области.

Однако представитель Международного аэропорта «Калуга» сообщил, что на данный момент ограничивающий режим под названием «Ковер» уже сняли.

Также сотрудник отметил, что сейчас сочинский рейс приземлился в московском Домодедове. Информация, касающаяся успешной доставки граждан, уточняется. А в аэропорту добавили, что «из-за этого рейса по некоторым направлениям могут быть задержки...».