В Калужской области водитель автобуса оставил на трассе группу детей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своих соцсетях сообщил об инциденте, который произошел на дороге в регионе.

Как выяснилось, водитель автобуса перевозил московских школьников с базы отдыха в Калужской области. В дороге у него случился конфликт с пассажирами, причины которого не сообщаются.

В результате шофер высадил детей с сопровождающими прямо на трассе в районе поселка Дугна и уехал.

С детьми ничего страшного не случилось, за ними прислали другой автобус.