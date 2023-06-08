В Калужской области водитель автобуса оставил на трассе группу детей
Фото: [©Александр Сухов/РИА Новости]
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своих соцсетях сообщил об инциденте, который произошел на дороге в регионе.
Как выяснилось, водитель автобуса перевозил московских школьников с базы отдыха в Калужской области. В дороге у него случился конфликт с пассажирами, причины которого не сообщаются.
В результате шофер высадил детей с сопровождающими прямо на трассе в районе поселка Дугна и уехал.
С детьми ничего страшного не случилось, за ними прислали другой автобус.