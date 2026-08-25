В камере хранения Ленинградского вокзала заперли черного котенка: его спас писк, а теперь у него любящие хозяева

На Ленинградском вокзале сотрудники нашли запертого в ячейке камеры хранения черного котенка и спасли его. Об этом в своем Telegram-канале рассказала советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова.

По ее словам, услышав жалобный писк, работники вокзала открыли ячейку, накормили и напоили животное. Благодаря бдительности персонала удалось избежать несчастного случая: котенка забрали, теперь у него любящие хозяева и безопасный дом.

Темникова напомнила, что законодательство запрещает жестокое обращение с животными и обязывает владельцев заботиться о питомцах. За нарушения предусмотрена административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность. Она также отметила, что на Ленинградском вокзале круглосуточно работают специальный зал ожидания и комната для ухода за животными. Пассажиров призвали сообщать сотрудникам московского транспорта о животных, находящихся в опасности или без присмотра.