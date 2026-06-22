На руднике Кидд-Крик в канадской провинции Онтарио геологи из Университета Торонто извлекли образец воды с глубины около трех километров. Как сообщает Space Daily, анализ показал, что жидкость была изолирована в толще горных пород примерно два миллиарда лет.

Исследователи определили возраст воды по растворенным в ней благородным газам — гелию, неону, аргону и ксенону. Этот набор элементов накапливался в замкнутой системе без контакта с атмосферой, что позволило достаточно точно рассчитать временной промежуток.

Субстанция оказалась исключительно соленой и горькой: содержание соли в ней в 10 раз выше, чем в морской воде. У жидкости — резкий серный запах, а при контакте с воздухом она приобретает слабый оранжевый оттенок из-за реакции растворенного железа с кислородом.

Внутри раствора ученые обнаружили колонии микробов, адаптировавшихся к существованию в полной темноте. Они выживают за счет химических реакций между водой и минералами окружающих пород — процесса, напоминающего то, что происходит у глубоководных гидротермальных источников. Это открытие имеет значение для астробиологии: аналогичные условия могут существовать под поверхностью Марса или в океанах подо льдом спутников Юпитера и Сатурна.

Геолог Барбара Шервуд-Лоллар, руководившая исследованием, попробовала воду на вкус — в полевых условиях это позволяет быстро оценить соленость. По ее словам, жидкость оказалась очень соленой и горькой.