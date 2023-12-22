В Канаде разгорелся скандал из-за карикатуры Зеленского с Байденом

Канадский таблоид Toronto Sun опубликовал карикатуру, на которой украинский лидер Владимир Зеленский вытаскивает кошелек из кармана президента США Джо Байдена.

Публикация вызвала большой скандал. Редакции издания пришлось извиниться перед всеми «канадскими украинцами» и опубликовать в разделе «Мнения» статью некой Ларисы Гетманчук, где она возмущается карикатурой.

Автор называет карикатуру «антиукраинской» и даже «антисемитской», так как Зеленский изображен со слишком большим носом.

«Карикатуры, подобные той, что опубликовала на этой неделе газета Toronto Sun, идеально вписываются в пропагандистскую стратегию России. Независимо от того, опубликованы ли они намеренно или невинно, результат – очередная победа российской стороны», – негодует Гетманчук.

Сообщается, что художник, нарисовавший карикатуру, больше в редакции не работает.