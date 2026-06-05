В Канаде восьмилетний мальчик умер от аллергии, попробовав безопасное на вид мороженое

В канадской провинции Онтарио порция мороженого стала смертельной для восьмилетнего Лиама Гартланда, страдавшего тяжелой аллергией на молочные продукты, яйца и арахис. Об этом сообщает Need To Know .

По данным издания, мать купила десерт во время прогулки, предварительно удостоверившись, что в составе нет молока и других опасных для сына компонентов. Однако, едва попробовав лакомство, мальчик сразу сказал родительнице, что, по его мнению, молоко там все же присутствует. У ребенка мгновенно развился тяжелейший приступ аллергии. Несколько дней медики боролись за жизнь школьника, но спасти его не смогли.

В настоящее время полиция выясняет, каким образом молочные продукты попали в десерт, заявленный как безопасный для аллергиков.