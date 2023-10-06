В Карачаево-Черкесии более сотни детей отравились из-за некипяченой водопроводной воды

Люди из 4-х населенных пунктов района заболели острой кишечной инфекцией. У больных подтвердили заражение астровирусом, энтеровирусом, ротавирусом и норовирусом.

Стало известно, что на территории Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесской Республики больше 150 человек пострадали из-за употребления некипяченой водопроводной воды. Соответствующей информацией поделилось региональное управление Роспотребнадзора. Больше всего отравившихся именно среди несовершеннолетних – их количество достигло 126.

Как пишет сайт aif.ru, было проведено эпидемиологическое исследование. Его результаты показали, что вода, которая поступала в водопроводную систему, на самом деле вполне соответствует гигиеническим нормативам. Но, несмотря на качественное очищение подающей жидкость организации, она загрязнилась по причине изношенности сети.