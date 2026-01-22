В кардиологическом отделении Наро-Фоминской областной больницы начался монтаж лифта

Знаковый этап капитального ремонта стартовал в кардиологическом отделении Наро-Фоминской областной больницы. В историческом здании начался монтаж современного лифтового оборудования, что станет практическим решением для повышения комфорта пациентов и медперсонала. Работы включают установку грузопассажирского лифта и двух технических подъемников, изготовленных на Серпуховском заводе.

Ключевой задачей на текущем этапе, как отметили профильные заместители главы округа Наталья Трофимова и Евгений Мелентьев на рабочем совещании с подрядчиками, является обеспечение здания достаточными электрическими мощностями. Это необходимо для безопасной и бесперебойной работы как нового лифтового хозяйства, так и чувствительного медицинского оборудования.

Особенностью проекта стало бережное отношение к архитектурному наследию. Несмотря на полное обновление здания — от фундамента до кровли — его дореволюционный внешний вид был сохранен. Строители провели кропотливую работу по восстановлению оригинальной кирпичной кладки, включая карнизы, откосы, пояса, колонны и арочные обрамления окон.

Открытие обновленного кардиологического отделения, оснащенного современными инженерными системами внутри исторических стен, запланировано на первую половину 2026 года.