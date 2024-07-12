В кардиологическом отделении Наро-Фоминской областной больницы проводят капремонт

В рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» в Наро-Фоминском городском округе капитально ремонтируют кардиологическое отделение областной больницы.

Ход работ на социально важном объекте контролируют представители технического надзора капитального ремонта Московской области и Администрация Наро-Фоминского городского округа, сотрудники которой провели выездную проверку объекта. В состав контролирующей комиссии в этот раз вошли заместитель главы округа Наталья Трофимова, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов, начальник территориального управления Наро-Фоминска Евгений Клюшкин. На встречу пригласили представителей подрядной организации и главного врача Наро-Фоминской областной больницы.

«Капитальный ремонт кардиологического отделения Наро-Фоминской областной больницы — важный шаг в обеспечении медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметила Наталья Трофимова.

В настоящее время на объекте специалисты выполняют внутренние отделочные работы и монтаж электрических сетей. В ближайших планах — начать установку современного оборудования.

Капитальный ремонт проводят в первую очередь с целью, чтобы горожане получали качественные медицинские услуги в комфортных условиях. До ремонта в больнице лечили пациентов и оказывали им реабилитационные услуги. Новое оборудование и помещения позволят расширить спектр предоставляемых услуг.