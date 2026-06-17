Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале предупредил россиян об экстремальных ливнях и аномальной прохладе 17 июня. По прогнозам синоптика, мощные осадки обрушатся на западную часть Кольского полуострова, а также акватории Финского залива и Ладожского озера. Причиной стал обширный циклон с центром над Карелией — там выпадет 20–40 миллиметров осадков, что составляет две трети от июньской нормы.