В Карелии и на Кольском полуострове 17 июня ожидаются экстремальные ливни — 2/3 месячной нормы
Синоптик Тишковец предупредил об экстремальных ливнях в Карелии 17 июня
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале предупредил россиян об экстремальных ливнях и аномальной прохладе 17 июня. По прогнозам синоптика, мощные осадки обрушатся на западную часть Кольского полуострова, а также акватории Финского залива и Ладожского озера. Причиной стал обширный циклон с центром над Карелией — там выпадет 20–40 миллиметров осадков, что составляет две трети от июньской нормы.
Температурный фон в большинстве регионов, за исключением Русского Севера, Урала и Западной Сибири, будет на несколько градусов ниже климатической нормы. Днем на Кольском полуострове ожидается плюс 5–10 градусов, в Поморье и Карелии — плюс 11–16, в Коми — до 16–21 тепла. В средней полосе России столбики термометров покажут от плюс 14 до плюс 19 градусов.