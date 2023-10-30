В Карелии пациентку с инсультом везли до «скорой» на санях

Как пишет «Газета.ру» , механизм замка, которым был заперт мост, замерз. Из-за этого медикам пришлось собственноручно доставлять больную до машины скорой помощи.

Стало известно, что у пожилой жительницы поселка Гайжево случился инсульт, из-за чего родные экстренно обратились в скорую помощь. Однако, медики не смогли на своем транспорте добраться до дома по мосту, поскольку его запирают на замок по решению местных властей.

Об этом на странице местного паблика в социальных сетях написали очевидцы произошедшего. Автор оригинальной записи поблагодарил фельдшеров за то, что они пешком добрались до дома и довезли больную на санях через поселок.

Проезд по мосту все же разрешен для экстренных служб, однако в этот день возникла неисправность, которую местные чиновники признали. Они сообщили, что назначат человека, который будет отвечать за «работоспособность запорного механизма» каждый день.