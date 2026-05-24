В Карелии создадут новые маршруты по мотивам фильма «Любовь и голуби»

В Медвежьегорске планируют развивать экскурсионные маршруты, связанные с легендарным фильмом «Любовь и голуби» и историей города. Как рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, местный житель Евгений Шульга занимается восстановлением интерьеров, показанных в советской киноленте, и это место уже включено во многие туристические маршруты.

По словам руководителя региона, сейчас прорабатываются новые экскурсионные программы, которые будут включать рассказ о самом фильме и истории Медвежьегорска, а также рассматривается идея создания там знакового объекта, символизирующего любовь и прощение. Парфенчиков подчеркнул, что для развития территории важно участие местных активистов, владельцев недвижимости, учреждений культуры и туристических компаний.