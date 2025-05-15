В Карелии военный устроил перестрелку с полицией после убийства

В городе Питкарянте (Республика Карелия) мужчина застрелил местного жителям у бара «Лас-Вегас», а позже оказал вооруженное сопротивление силовикам, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza.

По данным канала, инцидент случился 14 мая вечером. Подозреваемый выстрелил в грудь посетителю местного бара, от чего тот скончался на месте. С оружием мужчина покинул заведение и попытался сбежать, но был обнаружен полицейскими.

Попытка задержания привела к перестрелке: беглец забаррикадировался в гараже на Привокзальной улице и открыл оттуда огонь. По предварительным данным, никто не пострадал, а агрессора задержали.

Baza указала, что стрелком оказался военнослужащий. Официальные органы преступление не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла громкая стрельба в отеле.