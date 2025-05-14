В Киеве произошла стрельба в отеле

В отеле, расположенном в Святошинском районе Киева, была зафиксирована стрельба, о чем проинформировало столичное управление полиции в своем телеграм-канале.

Стражи порядка задержали человека, открывшего огонь в гостинице Святошинского района. Уведомление об инциденте поступило в правоохранительные органы сегодня приблизительно в 07:30 утра.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские подразделения провели специальную операцию, результатом которой стало задержание правонарушителя, сообщили в полиции.

В ведомстве также подчеркнули, что никто из граждан не получил ранений. В настоящее время на месте инцидента продолжают работу сотрудники полиции, выясняющие все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что кандидата в мэры мексиканского штата и ее дочь убили во время перестрелки.