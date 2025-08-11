В Карелии захотели ввести ограничение на продажу алкоголя в магазинах

В Карелии рассматривается возможность введения ограничений на реализацию алкогольной продукции. Об этом проинформировал телеграм-канал «Национальной службы новостей» (НСН).

До 2030 года в регионе планируется реализовать программу, направленную на сокращение потребления алкоголесодержащих напитков. Ключевой целью данной программы является ограничение доступности алкоголя в розничной торговле, как территориально, так и по времени.

Кроме того, правительство республики планирует регламентировать минимальное удаление точек продажи алкоголя от образовательных и социально значимых объектов.

Ранее сообщалось, что в сети кузбасских магазинов «Красное&Белое» прекратили продажу алкоголя.