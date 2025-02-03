В Кашире для жителей обустроят лесопарковую зону на 45 га

Для жителей Каширы организуют комфортное пространство в лесопарковой зоне для отдыха и проведения досуга. Об этом рассказал глава округа Михаил Шувалов.

Администрация Каширы совместно с областным Министерством благоустройства проводит масштабные работы по улучшению мест, где жителям будет удобно проводить время на свежем воздухе. Как отметил Михаил Шувалов, у населения Каширы был большой запрос на увеличение площади прогулочных зон. Муниципальные власти смогли пойти навстречу и нашли пути реализации общей просьбы.

«Мы провели необходимую работу и вошли в программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Сейчас готовим проект по благоустройству лесопарковой зоны площадью 45 га», — рассказала глава округа.

Как отмечал губернатор Андрей Воробьев, в регионе уделяют большое внимание благоустройству и созданию современных пространств. При этом учитывают экологический фактор: все возводится и организуется без причинения вреда окружающей среде. В Кашире действуют по тому же принципу и успешно реализуют планы по созданию прогулочных локаций, которые становятся у жителей любимыми местами для отдыха, спорта и других занятий.