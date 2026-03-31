В Кашире досконально отработали подготовку к новому пожароопасному сезону

В г. о. Кашира прошла проверка готовности местных служб к пожароопасному сезону, который стартовал в Подмосковье с 20 марта. На площадке у здания окружной администрации специалисты представили 13 единиц специализированной техники, а также оборудование, предназначенное для тушения природных возгораний и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Среди продемонстрированных машин — автоцистерны, смонтированные на базе шасси КАМАЗ и Урал, тракторы, экскаватор, различные спецавтомобили, а также микроавтобус для эвакуации и перевозки людей. Особо отметили квадроцикл, который позволяет добираться до труднодоступных участков местности, куда более крупная техника проехать не может. Все средства полностью готовы к использованию.

Свою технику продемонстрировали сотрудники структурных подразделений «Мособлпожспас», «Мособллес», Единой аварийно-диспетчерской службы, отдела МВД России по городскому округу Кашира, а также муниципальных предприятий «Благоустройство» и «Комбинат городского хозяйства». В мероприятии приняли участие представители областного правительства и местной администрации. По итогам смотра было отмечено, что все службы округа готовы к оперативному взаимодействию в случае возникновения лесных или ландшафтных пожаров.