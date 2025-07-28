В Кашире юные граждане получили свои первые паспорта

Врио главы городского округа Кашира Роман Пичугин поздравил шестнадцать юных каширян с получением первого документа, удостоверяющего личность и открывающего путь к самостоятельности. Церемония прошла в здании администрации округа.

Обращаясь к ребятам, Роман Пичугин подчеркнул значимость этого события, отметив, что получение паспорта — важный этап взросления:

«Вы получаете паспорта в преддверии большого праздника — Дня рождения нашей Каширы! Ставьте перед собой цели. Смело идите вперед. Делайте все для процветания нашей малой родины! А мы, взрослые, поддержим вас в этом стремлении!» — подчеркнул он.

С теплыми словами ребят поздравил депутат Московской областной думы Андрей Голубев. В знак внимания и уважения он подарил каждому из них свою книгу, посвященную истории Каширы в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие завершилось памятным коллективным фото, которое останется у ребят на долгую память.