В Кашире отреставрируют панно на Мемориале павшим воинам ВОВ

Этот мемориальный комплекс был создан в 1973 году с участием различных организаций из Каширского района, и его восстановление подчеркивает уважение к подвигам защитников Родины.

Команда специалистов займется бережным демонтажом мозаики, а также очисткой старой штукатурки и заменой поврежденных металлических элементов. После завершения этих этапов панно соберут вновь и окрасят облицовку.

Работы по реставрации мозаики и благоустройству окружающей Мемориала территории будут проводиться даже в зимний период, и их планируется завершить к 9 мая. Директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин отметил, что все мемориалы, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, приведут в порядок к празднику.