В Кашире на набережной реки Оки появилась новая фотобудка с мгновенной печатью фотографий

Расположенная рядом с детской площадкой, она предлагает жителям и гостям города уникальную возможность запечатлеть красоту местной природы.

Фотобудка позволяет сделать серию из трех снимков, из которых пользователь выбирает лучший, а затем моментально получает его распечатанную копию. По словам директора городского парка Олеси Кожадей, фотобудка пользуется популярностью среди местных жителей.

«Местные жители уже успели оценить новинку. Многие приходят с друзьями и семьями, чтобы сделать совместные фотографии на фоне красивых видов», — говорит она.

Она также добавила: «Фотобудка — это не просто снимки, а маленькая ностальгия в духе пленочной фотографии, которая помогает запечатлеть яркие моменты, сделав забавные и креативные фотографии».

Напомним, что подобная фотобудка уже была установлена в Городском парке Каширы.