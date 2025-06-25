В Кашире обновили двор в микрорайоне Ожерелье

В городском округе Кашира завершилась масштабная модернизация дворовой территории в микрорайоне Ожерелье, расположенном по адресам ул. Мира, дома 2, 4, 5, 6, 7 и 8.

Проект реализован в рамках областной инициативы «Создание современной и удобной городской среды». В соответствии с пожеланиями местных жителей в рамках программы были предусмотрены установка современных детских игровых комплексов, организация удобных парковочных мест, установка уличного освещения и обновление внутридворовой дорожной сети.

В ходе работ было полностью обновлено асфальтовое покрытие дорог и пешеходных зон по всему двору, установлены новые бордюры и отремонтированы подъезды. Для предотвращения скопления дождевой воды и ее попадания в подъездные зоны в определенных местах была скорректирована высота асфальта, что позволило создать необходимый уклон.

В настоящее время подрядная организация выполняет работы по комплексному благоустройству в поселке Богатищево, на улице Новая, дом 1, 4.

Как ранее заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев, улучшение городской среды является одним из ключевых приоритетов региональной политики. Стоит отметить, что программа комплексного благоустройства, инициированная губернатором, стартовала в Московской области в 2015 году и охватывает различные населенные пункты.