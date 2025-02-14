В Кашире обсудили проект благоустройства улицы Советской

Директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков рассказал, какие работы проведут в исторической части Каширы в рамках масштабного благоустройства в 2025 году.

Обсуждение проекта состоялось в КДЦ «Родина». Юрий Головков рассказал, что в проект включена часть улицы Советской от дома № 26 до набережной. Вблизи улицы расположены два сквера — Пушкинский и Краеведческого музея. Оба объекта также будут отреставрированы. Благоустройство проведут в Летнем саду.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

По данным директора МКУ, цель проекта — объединить центр города, набережную реки Оки и модернизированные городские пространства в единое пространство.

«Такое современное комфортное пространство призвано сделать привлекательными разные объекты и маршруты для туристов, посетивших Каширу, и для жителей округа», — отметил Юрий Головков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

На улице Советской, а именно в ее нижней части, появятся новые тротуары. В Пушкинском сквере установят сцену, скамейки и беседки. На его территории появятся комфортабельные зоны для отдыха и сухой фонтан. Летний сад, детская и спортивная зона, амфитеатр, источники освещения, скамейки, входные группы — все объекты составят единое архитектурное пространство.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Для создания аутентичного пространства принято решение о том, что часть проводов проложат под землей. На улице появятся кабинки туалетов для общественного пользования. Специалисты оборудуют стоки, обустроят вместительные парковочные площадки.

Особое внимание уделят озеленению территории: высадят более тысячи кустарников и фруктовых деревьев. На территории появится различные растения, например, кусты смородины, гортензии, рябины, жимолости.