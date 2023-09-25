В Кашире определят лучших представителей профессии сварщика «Абилимпикса»

Результаты отборочного турнира на звание лучшего мастера своего дела в Национальном чемпионате «Абилимпикс» станут известны на следующей неделе.

Состязания сварщиков проходят в городском округе Кашира, на площадке известного колледжа «Московия», готовящего мастеров различных специальностей.

В компетенции «Сварочные технологии» от альма-матер выступает студент 2 курса Кирилл Шевченко. До этого молодой мастер уже становился победителем регионального этапа в городском округе Королев. А к этому состязанию с серьезными соперниками ему помогали готовиться преподаватели колледжа.

Кирилл — представитель династии сварщиков, и выбрал эту профессию по примеру своего старшего брата.

Движение «Абилимпикс» зародилось в 1970-е годы, в рамках него проводятся конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.