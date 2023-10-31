В Кашире открыли памятник ветеранам футбола

Памятник установили на аллее Ветеранов футбола у стадиона «Локомотив» в микрорайоне Ожерелье. Об этом сообщает администрация муниципалитета.Стела представляет собой камень неправильной формы зеленого цвета с футбольным мячом на вершине. Инициатива увековечения памяти ветеранов принадлежит активному жителю, футболисту-любителю Петру Адаменко.

В мероприятии приняли участие заместитель главы окружной администрации Светлана Зосимова, заместитель начальника территориального управления Ольга Громова и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета депутатов Игорь Кручинин.

Как отметила Ольга Громова, в Ожерелье чтут футбольные традиции и ежегодно проводят матчи среди ветеранов.