В Кашире открыли сбор писем к 23 февраля для земляков на СВО

Мужчины из Каширы защищают Родину и как никогда нуждаются в поддержке своих соотечественников. Выразить ее можно не только гуманитарной помощью, но и написав несколько теплых слов в связи с грядущим 23 февраля.

Администрация городского округа Кашира сообщает, что работа по сбору гуманитарной помощи для военных на СВО продолжается. Участвуют в ней неравнодушные граждане, предприятия и социальные учреждения. Однако помимо материальной помощи защитникам важно знать, что их поддерживают земляки.

В связи с этим каширянам предложили поздравить мужчин, которые находятся в зоне спецоперации, с грядущим праздником. Взрослые могут составить письма, а дети – отправить рисунки для военных. Все пожелания достигнут своих адресатов вместе с гуманитарной помощью.

Сбор писем открыли в Каширском молодежном центре по адресу: Кашира-3, улица Ленина, 9.