В Кашире отметили 100-летие со дня рождения Николая Елисеева

Мероприятие прошло в спортклубе, который носит его имя, и собрало множество почетных гостей, включая заместителя главы округа Сергея Гудзь и депутата Московской областной Думы Андрея Голубева.

Также на митинг пришли ветеран каширского завода металлоконструкций (КЗМК) Раиса Сергеевна Кузина, директор предприятия Сергей Гавриков и зампреда Совета депутатов округа Игорь Кручинин. Среди присутствующих были и представители местной администрации, депутаты, молодежь, спортсмены и ученики местных школ.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Во время митинга участники обратили внимание на значительный вклад Николая Петровича в развитие предприятия. Он прошел путь от простого рабочего до руководителя завода, управляя им с 1962 по 1987 год. Сергей Гудзь отметил, что именно Елисеев стал инициатором создания участка капитального строительства, благодаря которому в Кашире были возведены жилые здания и важные социальные объекты.

Андрей Голубев акцентировал внимание на его важной роли в обеспечение завода квалифицированными кадрами. Он также рассказал об идее установки памятного бюста Елисеева, которая была предложена ветеранами КЗМК и жителями округа. Бюст, выполненный скульптором Вадимом Кирилловым, уже доставлен и ждет окончательных согласований для установки на улице Садовой в Кашире-2.

Ветеран завода Раиса Сергеевна Кузина тоже вспомнила о совместной работе с Николаем Петровичем. В завершение мероприятия собравшиеся возложили цветы к бюсту, тем самым выразив свою благодарность и уважение к памяти Николая Петровича Елисеева.